Il 14 ottobre gli elettori australiani andranno a votare in un referendum che ha riacceso la lunga storia di lotte antirazziste del paese. Tra qualche giorno quasi 18 milioni di elettori saranno chiamati a esprimersi sulla proposta, sostenuta dal governo, di riconoscere per la prima volta i popoli indigeni nella costituzione del 1901. La proposta prevede anche la creazione di un organo rappresentativo che possa esprimersi su questioni che riguardano le popolazioni indigene, che devono fare i conti con redditi più bassi e maggiori barriere di accesso all’istruzione. Il primo ministro di centrosinistra Anthony Albanese ha dichiarato che il “sì” porrebbe fine a “duecento anni di promesse non mantenute e di tradimenti, di fallimenti e di false partenze”. Albanese e altri sostenitori del referendum ritengono che le misure aiuterebbero a fare ammenda per la storia spesso brutale dell’Australia, fatta di colonizzazione e oppressione razziale, che molti considerano il peccato originale della nazione. Gli europei sbarcarono per la prima volta sulle coste australiane nel 1606, un arrivo che annunciò secoli di sottomissione per gli aborigeni e altri gruppi che avevano prosperato nel continente per millenni. Oggi gli indigeni australiani hanno gli stessi diritti di qualsiasi altro cittadino, ma la disuguaglianza è dilagante. Secondo le statistiche, l’aspettativa di vita degli indigeni australiani è di circa otto anni inferiore a quella degli altri cittadini. I bambini indigeni hanno meno probabilità di andare a scuola, meno probabilità di essere alfabetizzati e il doppio delle probabilità di morire durante l’infanzia.

Iscriviti a

In Asia Cosa succede in Asia e nel Pacifico. Una newsletter a cura di Junko Terao. Ogni sabato. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a In Asia Cosa succede in Asia e nel Pacifico. Una newsletter a cura di Junko Terao. Ogni sabato. Vedi tutte le newsletter

La campagna per il “sì” è stata sostenuta da molte personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, da Cate Blanchett a Patty Mills fino a Ash Barty, oltre che dal governo di centrosinistra del paese. Tuttavia, dopo avere avuto un forte vantaggio iniziale nei sondaggi, il “sì” ha subìto un arresto, da quando il partito conservatore di opposizione, guidato dall’ex ufficiale di polizia e ministro della difesa Peter Dutton, ha annunciato di essere contrario. Un recente sondaggio di Resolve ha mostrato che il “no” è in vantaggio sul “sì” con il 56 per cento dei voti, mentre il “sì” si fermerebbe al 44 per cento. Secondo il sondaggista e analista Kevin Bonham, la campagna per il “no” è destinata a vincere, a meno di un “errore grossolano dei sondaggi”. “Un cambiamento di tendenza di quelle dimensioni nell’opinione pubblica non si verificherà sul breve periodo. E anche se ci fosse un’inversione, siamo in una fase in cui molte persone hanno già votato”, ha detto, ricordando che più di due milioni di persone hanno già votato a partire dal 3 ottobre.

Il razzismo potrebbe essere rafforzato