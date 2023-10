L’11 ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chesto agli alleati di aumentare le forniture di armi all’Ucraina, durante la sua prima visita a sorpresa, al quartier generale dell’alleanza militare dall’inizio della guerra con la Russia.

Zelenskyj ha chiesto più sostegno sulla difesa aerea, missili a lunga gittata e le munizioni. E ha espresso il timore che l’attacco di Hamas a Israele possa allontanare gli Stati Uniti, che sono stati sostenitori chiave del suo paese.

“La questione per noi è come sopravvivere al prossimo inverno”, ha detto Zelenskyj rivolgendosi ai mezzi d’informazione insieme al capo della Nato Jens Stoltenberg, prima di incontrare i ministri della difesa dell’alleanza.

“Ci stiamo preparando, siamo pronti. Ora abbiamo bisogno del vostro sostegno. Ecco perché sono qui oggi”. I sostenitori internazionali di Kiev si sono incontrati per discutere delle forniture di armi, con l’obiettivo di far avanzare la controffensiva ucraina e di fornire difese aeree per difendersi da un possibile attacco invernale della Russia. “Saremo al vostro fianco per fornire sostegno all’Ucraina, perché questo è davvero importante per tutta la Nato”, ha detto Stoltenberg a Zelenskyj.

Il presidente ucraino ha espresso il timore che la crisi in Israele possa distogliere l’attenzione dalla guerra che imperversa nel suo paese. Zelenskyj ha esortato l’occidente a stringersi attorno al popolo israeliano, come aveva fatto con l’Ucraina dopo l’invasione russa dello scorso anno e a dimostrare che non sono “soli”.

“La mia raccomandazione ai leader è di andare in Israele e di sostenere le persone, non parlo di istituzioni, ma solo di sostenere le persone che hanno subìto attacchi terroristici”.