Con il 52,1 per cento dei voti, l’uomo d’affari Daniel Noboa è diventato il 15 ottobre, ad appena 35 anni, il più giovane presidente nella storia dell’Ecuador. Noboa ha promesso di portare “la pace” a un paese devastato dalle violenze legate al narcotraffico.

La sua rivale Luisa González, legata all’ex presidente di sinistra Rafael Correa (2007-2017), ha ottenuto il 47,9 per cento dei voti nel battottaggio delle presidenziali. González ha ammesso la sconfitta prima ancora che lo spoglio fosse completato, congratulandosi con il vincitore. Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) ha poi confermato la vittoria di Noboa.

“Domani cominceremo a lavorare per un nuovo Ecuador”, ha affermato il presidente eletto dalla sua roccaforte di Olón (ovest). “Vogliamo ricostruire un paese minato dalla violenza, dalla corruzione e dall’odio”.

“Questo è il momento della speranza”, ha dichiarato accanto alla moglie incinta, ringraziando “Dio, mia moglie, i miei genitori e tutte le persone che hanno reso possibile questo nuovo e improbabile progetto politico”.

Noboa ha ribadito l’impegno “a rafforzare l’istruzione e l’occupazione, e a ridare la pace alle famiglie che non possono uscire in strada”.

L’affluenza alle urne è stata superiore all’82 per cento.

Il voto, che si è svolto senza incidenti, segna una pesante sconfitta per il “correismo”, che ha dominato la politica ecuadoriana negli ultimi quindici anni. Correa, che nel 2020 è stato condannato in contumacia a otto anni di prigione per corruzione, vive in Belgio dal 2017.

González, 45 anni, era arrivata in testa al primo turno del 20 agosto con il 34 per cento dei voti. Noboa era arrivato a sorpresa secondo con il 23 per cento dei voti, dopo una campagna elettorale segnata dall’assassinio di uno dei principali candidati, Fernando Villavicencio, un ex giornalista che aveva denunciato la corruzione.