Più di un milione di persone sono fuggite dal nord della Striscia di Gaza, dove Israele continua a mobilitare le truppe in vista di un’imminente offensiva di terra.

La guerra tra Israele e Hamas è cominciata il 7 ottobre con un attacco senza precedenti di Hamas in territorio israeliano. Secondo le autorità israeliane, in Israele sono state uccise più di 1.400 persone, in grande maggioranza civili. I raid israeliani hanno invece causato circa 2.750 vittime nella Striscia di Gaza, tra cui centinaia di bambini, secondo le autorità locali.

Il segretario di stato statunitense Antony Blinken dovrebbe arrivare in Israele il 16 ottobre per una seconda visita in meno di una settimana, dopo aver visitato alcuni paesi arabi.

Il 15 ottobre l’aviazione israeliana ha bombardato senza sosta obiettivi nella Striscia di Gaza, mentre i miliziani di Hamas hanno continuato a lanciare razzi verso Israele.

L’esercito israeliano ha effettuato decine di attacchi contro i quartieri Tal al Hawa e Sheikh Radwan nella città di Gaza, oltre a colpire Khan Yunis, Rafah e il campo profughi di Nuseirat.

I vertici militari hanno confermato che è in preparazione la “prossima fase” dell’operazione contro Hamas, responsabile dell’attacco più sanguinoso dalla nascita di Israele, affermando di essere in attesa del “via libera politico”.

La prospettiva di un’offensiva di terra preoccupa la comunità internazionale, che teme che il conflitto possa allargarsi.