La più grande fiera del libro del mondo è stata travolta dalle polemiche, dopo che i gruppi editoriali di diversi paesi a maggioranza musulmana si sono ritirati dall’evento, in segno di protesta per il sostegno degli organizzatori a Israele e la decisione di rimandare la premiazione di una scrittrice palestinese da parte di un partner della fiera.

La Fiera del libro di Francoforte comincia il 18 ottobre, mentre in Medio Oriente s’inasprisce il conflitto tra Israele e Hamas, cominciato il 7 ottobre dopo che i miliziani palestinesi hanno lanciato un attacco sanguinoso contro Israele.

Gli organizzatori della fiera del libro hanno definito “barbaro” l’attacco e hanno riorganizzato il programma, assicurandosi che le voci israeliane avessero un ruolo di primo piano nell’evento. Tuttavia organizzazioni di paesi per lo più musulmani hanno deciso di ritirarsi.

Tra questi, l’Associazione degli editori indonesiani, secondo cui la decisione degli organizzatori di schierarsi “ha minato gli ideali del dialogo e gli sforzi per costruire una comprensione reciproca”. “Schierarsi con Israele dimenticando le sofferenze del popolo palestinese è come leggere un solo libro per avere la sensazione di capire tutto il mondo”.

L’Indonesia è il paese a maggioranza musulmana più popoloso del mondo e non ha legami diplomatici con Israele. L’associazione editoriale avrebbe dovuto partecipare alle attività di promozione della cultura indonesiana, ma il ministero dell’istruzione della Malaysia ha dichiarato di volersi ritirare, citando la “posizione filoisraeliana” degli organizzatori.

Anche la Sharjah book authority negli Emirati Arabi Uniti e la Emirates publishers association non parteciperanno, mentre il quotidiano National, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha riferito che l’Arab publishers association in Egitto si è unita al boicottaggio. Il direttore della fiera Juergen Boos ha dichiarato in una conferenza stampa di essere “molto deluso” che alcuni partecipanti abbiano scelto di non partecipare “a causa della politica”: “È un peccato per noi, per me. Voglio che le persone siano qui per discutere, anche su questioni controverse”.