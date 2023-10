Il 19 ottobre la Commissione europea ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sui social network di proprietà dell’azienda statunitense Meta (Facebook e Instagram) e sul social network cinese TikTok, e ha chiesto informazioni sulle misure adottate per prevenire la diffusione di “notizie false” e “contenuti illeciti” dopo l’attacco di Hamas in territorio israeliano.

La Commissione europea ha spiegato di aver inviato una richiesta formale di informazioni alle due aziende, una settimana dopo aver avviato la stessa procedura contro X (l’ex Twitter), sulla base del Digital services act (Dsa), la nuova legislazione europea sui servizi digitali.

La settimana scorsa Thierry Breton, il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, aveva inviato lettere preliminari di avvertimento a X, Meta, TikTok e YouTube (Alphabet).

Delle quattro, YouTube è l’unica a non essere stata ancora sottoposta a un’inchiesta formale.

L’apertura dell’inchiesta costituisce la prima fase di un procedimento che potrebbe portare a pesanti sanzioni pecuniarie in caso di accertatamento di ripetute violazioni del Dsa. In casi estremi le multe possono arrivare al 6 per cento del fatturato.

La Commissione ha chiesto a Meta e TikTok di spiegare nel dettaglio “le misure adottate per rispettare i loro obblighi in materia di valutazione e riduzione del rischio”. Le due aziende avranno tempo fino al 25 ottobre per rispondere.