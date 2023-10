La vicenda rappresenta un duro colpo per il Partito conservatore del premier Rishi Sunak, che i sondaggi danno in netto svantaggio rispetto al Partito laburista a un anno dalle elezioni legislative.

Il caso si aggiunge a una lunga lista di scandali sessuali che hanno coinvolto esponenti del partito.

Nel maggio 2022 un deputato accusato di violenza sessuale e stupro – la cui identità non è stata rivelata – era stato arrestato e poi rilasciato su cauzione. Lo stesso mese un ex deputato era stato condannato a diciotto mesi di prigione per aggressione sessuale ai danni di un adolescente.

Anche un membro del governo, Chris Pincher, era stato costretto a dimettersi a metà del 2022 dopo essere stato accusato di aver molestato due uomini. La vicenda aveva contribuito ad accelerare le dimissioni dell’allora premier Boris Johnson, che aveva ammesso di essere a conoscenza delle accuse contro Pincher al momento della nomina.

Il 25 ottobre un altro deputato conservatore è stato sospeso per sei settimane con l’accusa di condotta sessuale inappropriata nei confronti di un impiegato parlamentare.

La circoscrizione in cui il deputato è stato eletto ha deciso d’indire una petizione per valutare la sua condotta: dovrà dimettersi se almeno il 10 per cento degli aventi diritto prenderà posizione contro di lui. Questo porterebbe a un’elezione suppletiva che sarebbe molto difficile per i conservatori, che hanno appena perso due seggi a vantaggio dei laburisti nell’Inghilterra centrale.