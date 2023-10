Sotoudeh ha trascorso gran parte dell’ultimo decennio in carcere (FRANCOIS GUILLOT, AFP)

L’arresto di un avvocato iraniano pluripremiato per i diritti ha aggravato la rabbia espressa dai gruppi per i diritti sulla morte di un’adolescente che, secondo gli attivisti, è stata picchiata mortalmente dalla polizia morale di Teheran. Nasrin Sotoudeh, 60 anni, è stata arrestata domenica a Teheran in occasione del funerale di Armita Garawand, 17 anni, la cui morte è stata riportata dai media di Stato iraniani nel fine settimana dopo un mese di coma. Garawand è stata gravemente ferita in un incidente avvenuto nella metropolitana di Teheran il 1° ottobre, che gli attivisti hanno descritto come un alterco con le poliziotte che l’avevano fermata perché non indossava il velo islamico obbligatorio. Questo è stato fortemente negato dai funzionari iraniani che insistono sul fatto che la donna sia collassata e si sia ferita a causa della bassa pressione sanguigna. L’incidente ha forti echi del caso di Mahsa Amini, morta in custodia di polizia nel settembre 2022 dopo essere stata detenuta per non aver rispettato il codice di abbigliamento, con le autorità che vogliono evitare che si ripetano le proteste di massa che seguirono la sua morte. Sotoudeh, che ha trascorso gran parte dell’ultimo decennio dentro e fuori dal carcere scontando una miriade di condanne in casi legati al suo attivismo, dopo il suo arresto è stata trasferita nel carcere femminile di Qarchak, fuori Teheran, ha scritto il marito Reza Khandan su Facebook. Le condizioni di Qarchak sono state ripetutamente denunciate dai gruppi per i diritti. Sua moglie ha iniziato uno sciopero della fame, rifiutando cibo e medicine da quando è stata arrestata, ha aggiunto Khandan. La collega attivista Manzar Zarabi, che ha perso quattro parenti nell’abbattimento di un aereo di linea ucraino da parte dell’Iran nel 2020 e da allora si batte per ottenere giustizia, è stata arrestata durante lo stesso evento, ma ora è stata rilasciata a causa delle sue condizioni di salute. Parlando con l’Afp, Khandan ha detto che Sotoudeh è comparsa davanti ai pubblici ministeri lunedì ed è stata informata che deve affrontare le accuse di “cospirazione contro la sicurezza nazionale”. “Le autorità giudiziarie le hanno detto che il processo si sarebbe svolto tra due settimane e che non sarebbe stata rilasciata fino ad allora”, ha detto.

“Tagliato crudelmente corto”

I funerali si sono svolti in un momento di alta tensione, con i gruppi per i diritti che hanno puntato il dito contro la Repubblica islamica per la morte di Garawand, che era stata curata in un ospedale militare di Teheran sotto stretta sorveglianza. “Sono addolorata e indignata per il fatto che la vita di un’altra giovane persona… sia stata crudelmente abbreviata in relazione alle abusive e degradanti leggi iraniane sul velo obbligatorio”, ha dichiarato Agnes Callamard, segretario generale di Amnesty International. Ha aggiunto che Sotoudeh è stata “detenuta arbitrariamente” durante il funerale e ha chiesto che anche lei e altre persone arrestate durante l’evento vengano rilasciate.

La morte di Mahsa Amini ha scatenato mesi di proteste (Ozan KOSE, AFP)

Secondo il marito, Sotoudeh è stata anche picchiata durante l’arresto e le sono stati rotti gli occhiali. “Picchiare e arrestare civili disarmati per aver pacificamente pianto l’ennesima morte di una giovane ragazza sotto la custodia dello Stato è la continuazione delle atrocità che il governo iraniano infligge continuamente al popolo iraniano”, ha dichiarato il direttore esecutivo del Centro per i diritti umani in Iran (CHRI), con sede a New York, Hadi Ghaemi. Il Ministero degli Esteri francese ha dichiarato che le “circostanze preoccupanti” della sua morte richiedono un’indagine e ha aggiunto di essere “molto preoccupato” per l’arresto di Sotoudeh. La morte di Garawand, avvenuta dopo un mese di coma, è stata riportata per la prima volta dai media iraniani controllati dallo Stato e gli attivisti hanno accusato le autorità iraniane di aver fatto pressioni sulla sua famiglia affinché non parlasse. La famiglia di Mahsa Amini ha dichiarato che la sua morte è stata causata da un colpo alla testa subito durante la detenzione, un’accusa negata con veemenza dalle autorità iraniane che affermano che la 22enne di origine curda soffriva di cattiva salute.

“Eroine senza paura”