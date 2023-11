La tempesta Ciaran ha colpito il nord della Francia con venti record di quasi duecento chilometri all’ora, uccidendo un camionista, mentre l’Inghilterra meridionale è rimasta in stato di massima allerta il 2 novembre e gli operatori ferroviari di diversi paesi hanno avvertito di possibili interruzioni al traffico dei treni.

Il decesso del camionista è stato causato dalla caduta di un albero sulla cabina di un automezzo pesante nel dipartimento dell’Aisne, hanno dichiarato i servizi di emergenza francesi all’Afp.

Circa 1,2 milioni di abitazioni sono rimaste senza elettricità durante la notte tra l’1 e il 2 novembre, quando la tempesta ha colpito la costa nordoccidentale della Francia. Sono caduti numerosi alberi.

“Le raffiche di vento sono eccezionali in Bretagna e molti record assoluti sono stati battuti”, ha dichiarato il servizio meteorologico nazionale Meteo-France su X (ex Twitter).

Sono stati registrati venti di 193 chilometri orari nella città di Plougonvelin, sulla punta estrema della costa nordoccidentale, mentre nella città portuale di Brest, in Bretagna, sono state registrate raffiche di vento di 156 chilometri orari.

Tre dipartimenti francesi – Finistere, Cotes-d’Armor e Manche – sono in allerta rossa per la tempesta, il livello più alto. Ma nelle prime ore di giovedì in alcune aree l’allerta è diventata arancione.

In Cornovaglia, nel sud dell’Inghilterra, giovedì mattina si sono abbattute sulla costa grandi onde alimentate da venti a 85 miglia orarie, mentre centinaia di scuole della zona sono state chiuse.

Sull’isola di Jersey, nel Canale della Manica, i residenti hanno dovuto essere evacuati in degli hotel durante la notte, poiché le raffiche di vento, che hanno raggiunto le 102 miglia orarie, hanno danneggiato le case, secondo i media locali.

Sull’isola è stato emesso un allarme e tutti i voli sono stati cancellati nelle isole di Jersey, Guernsey e Alderney.

“Le grandi onde e le burrasche portate dalla tempesta Ciaran potrebbero causare inondazioni significative lungo alcune aree della costa meridionale e lungo la costa dello Yorkshire e del nordest giovedì”, ha dichiarato Ben Lukey, responsabile delle inondazioni dell’Agenzia britannica per l’ambiente.

National Highways, l’operatore che gestisce le autostrade nel Regno Unito, ha emesso un’allerta meteo per le burrasche, avvertendo di un “rischio significativo” per i veicoli, mentre gli operatori ferroviari hanno consigliato ai pendolari del sud dell’Inghilterra di lavorare da casa, mentre le linee ferroviarie sono sottoposte a controlli per verificare la presenza di alberi e detriti.

I servizi ferroviari sono stati limitati nel nord della Francia e due regioni sono state poste in stato di massima allerta per le inondazioni.

Nel Pas-de-Calais le autorità hanno dichiarato che apriranno due palestre e diversi rifugi per accogliere i migranti che sono senza tetto nella regione.