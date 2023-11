Il 2 novembre il congresso degli Stati Uniti ha cominciato a discutere di un pacchetto di aiuti militari per Israele e l’Ucraina. Sia i democratici sia i repubblicani sono pronti ad approvare rapidamente gli aiuti per Israele, alleato storico degli Stati Uniti in guerra con Hamas, ma su quelli per l’Ucraina ci sono profonde divisioni.

Washington è il principale fornitore di aiuti militari a Kiev, avendo stanziato decine di miliardi di dollari dall’invasione russa del febbraio 2022.

Ma la promessa del presidente Joe Biden di continuare a sostenere l’Ucraina, ribadita a settembre durante una visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a Washington, potrebbe essere difficile da mantenere.

Alla camera dei rappresentanti, controllata dal Partito repubblicano, un gruppo di deputati di estrema destra chiede la fine immediata degli aiuti a Kiev. Il nuovo presidente della camera, il repubblicano Mike Johnson, eletto dopo tre settimane di stallo senza precedenti seguito alla destituzione del suo predecessore Kevin McCarthy, sembra disponibile ad accontentarli. Negli Stati Uniti il presidente della camera ha molto potere nel decidere le priorità legislative.