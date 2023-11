Uno dei capolavori di Pablo Picasso, Donna con l’orologio, è stato venduto all’asta da Sotheby’s a New York per 139,3 milioni di dollari, il secondo prezzo più alto mai raggiunto dall’artista.

In una sala gremita della casa d’aste, sono bastati pochi minuti di offerte telefoniche per vendere il dipinto del 1932 che raffigura una delle compagne e muse dell’artista spagnolo, la pittrice francese Marie-Thérèse Walter.

Secondo Sotheby’s, il quadro era stato valutato per più di 120 milioni di dollari prima di essere messo all’asta. Faceva parte della collezione della mecenate newyorkese Emily Fisher Landau, morta quest’anno all’età di 102 anni.

Julian Dawes, responsabile di Sotheby’s, ha definito la tela di Picasso, appesa nel salotto di Landau, “un capolavoro”. “Dipinto nel 1932, il quadro è gioioso, ma allo stesso tempo ponderato”, ha detto Dawes.

Walter era considerata la “musa d’oro” di Picasso e compare in un’altra delle sue opere che saranno messe all’asta prossimamente da Christie’s, Donna addormentata, la cui vendita è stata stimata tra i 25 e i 35 milioni di dollari. L’artista è anche la protagonista di Femme assise près d’une fenêtre, venduto nel 2021 per 103,4 milioni di dollari.

Walter ha conosciuto Picasso a Parigi nel 1927, quando aveva solo 17 anni e l’artista spagnolo era ancora sposato con la ballerina Olga Khokhlova.

Il prezzo più alto mai pagato per un quadro di Picasso è stato 179,4 milioni di dollari, per Le donne di Algeri, un dipinto a olio del 1955. Quando è stato venduto all’asta da Christie’s a New York, nel 2015, era anche il record per qualsiasi opera d’arte venduta all’asta. Il record è stato battuto nel novembre 2017 dal Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci, che è stato venduto per 450 milioni di dollari e detiene tuttora il record.