Il 9 novembre il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha raggiunto un accordo con Junts per Catalunya, la formazione indipendendista catalana guidata da Carles Puigdemont, che gli permetterà di restare al potere. In cambio del loro appoggio al nuovo governo, Sánchez ha promesso una legge di amnistia che sta causando un’ondata di proteste nel paese.

L’accordo tra il Partito socialista (Psoe) di Sánchez e Junts per Catalunya è stato raggiunto dopo settimane di intense trattative,.

Puigdemont terrà in giornata un discorso a Bruxelles, dove si è rifugiato dopo il fallito tentativo di secessione della Catalogna nel 2017. Prima di lui, sempre nella capitale belga, parlerà Santos Cerdán, numero tre del Psoe e principale negoziatore dell’accordo.

Sánchez, che è alla guida del governo dal giugno 2018, dovrebbe quindi riuscire a restare al potere nonostante i sondaggi prevedessero una sua sconfitta nelle elezioni legislative anticipate del 23 luglio scorso .

Il Partito popolare (Pp, destra), guidato da Alberto Núñez Feijóo, ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti ma non è riuscito a formare un governo di coalizione, nonostante l’alleanza con la formazione di estrema destra Vox.

In cambio del sostegno degli indipendentisti catalani, Sánchez ha promesso un’amnistia per i leader e gli attivisti perseguiti dalla giustizia spagnola per il loro ruolo nell’organizzazione di un referendum per l’autodeterminazione nel 2017.

La legge di amnistia, che dovrebbe permettere a Puigdemont di tornare in Spagna, sarà sottoposta al parlamento dopo l’insediamento di Sánchez, che probabilmente sarà la prossima settimana. L’8 novembre la Commissione europea ha chiesto a Madrid di chiarire alcuni aspetti del progetto.