Il 9 novembre la Commissione europea ha avviato un’indagine sulle misure adottate dal social network cinese TikTok e dalla piattaforma di condivisione di video statunitense YouTube per proteggere la “salute mentale e fisica” dei minori.

La Commissione ha affermato in un comunicato stampa di aver chiesto alle due aziende “di fornire informazioni sulle misure adottate per rispettare i loro obblighi in tema di protezione dei minori”, come previsto dal nuovo Digital services act (Dsa), entrato in vigore alla fine di agosto.

La richiesta d’informazioni non costituisce in sé l’avvio di un procedimento legale.

Ma se le risposte non fossero soddisfacenti, Bruxelles potrebbe decidere di aprire un procedimento, che potrebbe portare a pesanti sanzioni pecuniarie. In casi estremi, le multe possono arrivare al 6 per cento del fatturato globale dell’azienda coinvolta.

“TikTok e YouTube hanno tempo fino al 30 novembre 2023 per fornire alla Commissione europea le informazioni richieste”, si legge nel comunicato.