L’11 novembre l’ospedale aveva affermato che 39 neonati prematuri erano presenti nella struttura e che le infermiere stavano effettuando “massaggi respiratori manuali” per cercare di tenerli in vita.

Dal 10 novembre Israele ha messo sotto assedio gli ospedali, sostendendo che siano usati dai combattenti di Hamas per scopi militari. Le strutture sono anche rimaste senza elettricità a causa della mancanza di carburante per i generatori dovuta all’assedio totale proclamato da Israele il 9 ottobre.

In un messaggio pubblicato sul social network X, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha definito “drammatica” la situazione sanitaria di Gaza: “Il mondo non può restare in silenzio quando gli ospedali, che dovrebbero essere luoghi di pace, si trasformano in scene di morte, devastazione e disperazione. Chiedo un cessate il fuoco immediato”.

Migliaia di civili palestinesi che si sono rifugiati all’interno dell’ospedale Al Shifa sperano di poterlo lasciare il 13 novembre.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver “messo in sicurezza” dei corridoi per trasferire i civili da alcune strutture sanitarie, tra cui l’ospedale Al Shifa, dove si sono rifugiati quindicimila civili, secondo i dati forniti da Hamas e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha).