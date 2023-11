“L’inquinamento da plastica costituisce una minaccia esistenziale per la vita e per l’umanità”, ha affermato il presidente keniano William Ruto. “Se vogliamo risolvere il problema dobbiamo cambiare tutto”.

“Tutti gli ecosistemi sono minacciati dall’inquinamento da plastica”, ha sottolineato Jyoti Mathur-Filipp, segretaria esecutiva dell’Inc. “Ma siamo ancora in tempo per rimediare”.

La posta in gioco è alta perché la plastica, un prodotto dell’industria petrolchimica, è onnipresente: rifiuti di tutte le dimensioni si trovano perfino sui fondali degli oceani e sulle cime delle montagne, mentre microplastiche sono state rilevate nel sangue degli esseri umani e nel latte materno.

“Dichiaro aperta la terza sessione del Comitato internazionale dei negoziati (Inc) sull’inquinamento da plastica”, ha affermato il peruviano Gustavo Meza-Cuadra Velásquez, del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). I negoziati si concluderanno il 19 novembre.

Il 13 novembre è cominciato a Nairobi, in Kenya, un nuovo ciclo di negoziati per un trattato contro l’inquinamento da plastica. C’è un ampio consenso sulla necessità di un trattato, ma le posizioni divergono tra governi, ambientalisti e industria della plastica.

I negoziatori si sono già incontrati due volte, ma nella terza sessione discuteranno per la prima volta di una bozza di trattato presentata a settembre.

In vista dei negoziati di Nairobi, circa sessanta paesi – guidati dal Ruanda, dalla Norvegia e dall’Unione europea – hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione e hanno chiesto “misure vincolanti per limitare la produzione e il consumo di plastica”.

Ma questa posizione non è condivisa dai paesi membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dagli Stati Uniti, che preferiscono limitarsi a rafforzare il riciclo della plastica e a gestire meglio i rifiuti.

L’inquinamento da plastica è destinato ad aggravarsi: la produzione annua è più che raddoppiata in vent’anni, raggiungendo i 460 milioni di tonnellate. Se non s’interviene, potrebbe triplicare entro il 2060. Al momento solo il 9 per cento della plastica è riciclata.

Il settore della plastica ha anche un ruolo nel riscaldamento globale: nel 2019 ha rappresentato il 3,4 per cento delle emissioni globali di gas serra, una cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2060, secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

La sessione di Nairobi è la terza di cinque. La quarta e la quinta si svolgeranno nel 2024 in Canada e in Corea del Sud.

I negoziati di Nairobi precedono di poco più di due settimane l’apertura negli Emirati Arabi Uniti della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28 (30 novembre-12 dicembre), che punta a ridurre le emissioni di gas serra e ad aiutare i paesi poveri a fronteggiare le conseguenze della crisi climatica.