La Finlandia chiuderà quattro dei suoi otto valichi di frontiera orientali con la Russia il 18 novembre, ha dichiarato il governo di Helsinki, che ha accusato Mosca di tollerare gli attraversamenti illegali di migranti.

La Finlandia – che condivide un confine di 1.340 chilometri con la Russia – da agosto ha registrato un aumento di cittadini del Medio Oriente e dell’Africa, che sono entrati nel paese senza visto.

“Oggi il governo ha deciso di chiudere i valichi di frontiera di Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra e Niirala al confine terrestre tra Finlandia e Russia”, ha dichiarato ai giornalisti il ministro dell’interno Mari Rantanen.

Il primo ministro Petteri Orpo ha accusato la Russia di aver agito deliberatamente per destabilizzare la Finlandia, in risposta alla sua adesione alla Nato all’inizio dell’anno. Ha detto che ci sono “diversi segnali che indicano che l’ingresso in Finlandia è incoraggiato e organizzato”.

“Siamo stati preparati a diversi tipi di azioni, di cattiveria, da parte della Russia, e quindi questa situazione non è una sorpresa”, ha detto Orpo. Ad aprile, Mosca ha avvertito che avrebbe preso delle “contromisure, in termini tattici e strategici”, dopo avere bollato la decisione della Finlandia di aderire alla Nato come un “attacco alla nostra sicurezza”.

Da settembre, sono arrivati al confine 280 richiedenti asilo, ha dichiarato la guardia di frontiera. Ma Rantanen ha detto che “i numeri non sono una questione importante”. “Non si tratta di una normale questione di politica dell’asilo. Si tratta di un caso in cui abbiamo indicazioni e informazioni sul fatto che le persone vengono fatte entrare in Finlandia”, ha detto Rantanen.

Markku Hassinen, vicecapo della guardia di frontiera finlandese, ha dichiarato che l’afflusso di migranti “rappresenta una seria minaccia per la sicurezza nazionale”.

I quattro valichi di attraversamento che chiuderanno sono quelli più a sud, situati nelle regioni più popolate, mentre i quattro situati nelle aree rurali più a nord rimarranno aperti. I valichi chiuderanno il 18 novembre del 2023 fino al 18 febbraio 2024 e le domande di asilo si potranno presentare in due dei quattro valichi ancora aperti.