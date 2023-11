Hamas ha affermato che decine di persone sono morte nella notte tra il 15 e il 16 novembre a causa dei raid aerei israeliani. In particolare, nove civili sono rimasti uccisi nel bombardamento di una stazione di servizio nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.

Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 11.500 persone, tra cui 4.710 bambini. L’attacco senza precedenti di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre ha invece causato circa 1.200 vittime in Israele. Secondo le stime dell’esercito israeliano, il 7 ottobre Hamas ha preso in ostaggio circa 240 persone.

Rompendo il silenzio per la prima volta dall’inizio del conflitto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto “pause nei combattimenti e corridoi umanitari” nella Striscia di Gaza. Il testo è stato approvato con dodici voti a favore e tre astensioni (Stati Uniti, Regno Unito e Russia).

Intanto, in Israele aumentano le pressioni sul governo riguardo alla questione degli ostaggi in mano ad Hamas. Il 14 novembre un centinaio di familiari ha avviato una marcia di protesta di cinque giorni da Tel Aviv all’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Sostengono che il premier israeliano non faccia abbastanza per ottenere il rilascio degli ostaggi.

È in corso un negoziato sugli ostaggi con la mediazione del Qatar. Biden si è detto “moderatamente ottimista”.

Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha chiesto a Netanyahu di dimettersi senza aspettare la fine dell’offensiva militare nella Striscia di Gaza.

“Non possiamo permetterci una lunga campagna militare con un primo ministro che non ha più la fiducia della popolazione”, ha dichiarato all’emittente N12.