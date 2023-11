Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha dichiarato che una tregua con Israele è possibile. Questo fa crescere le speranze che il gruppo possa presto rilasciare decine di persone prese in ostaggio negli attacchi del 7 ottobre.

“Siamo vicini a raggiungere un accordo per una tregua”, ha dichiarato Haniyeh, secondo una dichiarazione inviata dal suo ufficio all’Afp. Per settimane, mentre infuriava la guerra a Gaza, i negoziatori hanno cercato di trovare un accordo per liberare alcuni dei circa 240 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi.

La maggior parte degli ostaggi sono civili israeliani, alcuni dei quali bambini e anziani. Solo pochi di coloro che sono stati sequestrati sono stati rilasciati, liberati dalle truppe di terra israeliane.

Non si sa con precisione dove si trovino gli altri, anche se si ritiene che siano detenuti a Gaza, dove Israele ha lanciato un’incessante campagna di bombardamenti e un’offensiva di terra come rappresaglia per l’attacco più letale della sua storia.

Hamas ha ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, durante i terribili raid del 7 ottobre. Secondo il governo di Hamas a Gaza, la guerra ha ucciso più di 13.300 persone, migliaia delle quali bambini.

Parlando all’Afp in condizione di anonimato, fonti di Hamas e della jihad islamica (un gruppo armato palestinese separato che ha preso parte agli attacchi del 7 ottobre) hanno confermato che i loro movimenti hanno accettato i termini di una tregua.

L’accordo provvisorio prevede una tregua di cinque giorni, comprendente un cessate il fuoco sul terreno e la limitazione delle operazioni aeree israeliane sul sud di Gaza. In cambio, saranno rilasciate tra le cinquanta e le cento persone detenute dai gruppi militanti palestinesi. Tra loro ci sarebbero civili israeliani e persone di altre nazionalità, ma non personale militare.

In base all’accordo proposto, circa trecento palestinesi, tra cui donne e bambini, verrebbero rilasciati dalle carceri israeliane. Il 20 novembre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di ritenere vicino un accordo per la liberazione degli ostaggi, mentre aumentavano le speranze di colloqui con la mediazione del Qatar, dove Hamas ha un ufficio politico e che ha legami diplomatici dietro le quinte con Israele.

Separatamente, il Comitato internazionale della Croce rossa ha dichiarato che il suo presidente si è recato in Qatar per incontrare Haniyeh di Hamas “per portare avanti le questioni umanitarie legate al conflitto armato in Israele e a Gaza”.