Dal 24 novembre sono stati rilasciati 39 ostaggi (oltre a 24 non previsti dall’accordo, in maggioranza lavoratori tailandesi) e 117 prigionieri palestinesi, con un rapporto di un ostaggio ogni tre prigionieri.

L’accordo, raggiunto grazie alla mediazione del Qatar e con il sostegno degli Stati Uniti e dell’Egitto, prevede una tregua di quattro giorni, l’accelerazione della consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e il rilascio di 50 ostaggi rapiti da Hamas in Israele in cambio di 150 detenuti palestinesi.

La sera del 26 novembre Hamas ha affermato in un comunicato di voler “prorogare la tregua oltre i quattro giorni previsti per ottenere la liberazione di altri prigionieri”.

Tra gli ostaggi liberati il 26 novembre c’era anche una bambina statunitense di quattro anni, Abigail, rimasta orfana durante l’attacco senza precedenti di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre.

“Ha subìto un trauma terribile”, ha affermato il presidente statunitense Joe Biden, che si è detto favorevole a una proroga della tregua.

“Abigail non ha più i genitori, ma ha un intero paese che le vuole bene”, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Ci prenderemo cura di lei”.

“C’è la possibilità di estendere la tregua, ed è una buona cosa”, ha aggiunto. “Ma come ho spiegato a Biden, non rinunceremo al nostro obiettivo: distruggere Hamas e fare in modo che la Striscia di Gaza non sia più una minaccia per Israele”.