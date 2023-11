Tuttavia non si tratta di un volo commerciale, perché non trasporta passeggeri né merci.

“Lo storico volo di oggi dimostra che è possibile decarbonizzare il settore del trasporto aereo, consentendo ai passeggeri di continuare a volare liberamente”, ha dichiarato il ministro dei trasporti britannico Mark Harper.

Prodotti da oli di scarto, residui di legno e alghe, i carburanti sostenibili per l’aviazione (saf) possono essere usati in una miscela con il cherosene sugli aerei attualmente in circolazione. Sono considerati lo strumento principale per decarbonizzare il settore nei prossimi decenni, ma la loro produzione è ancora limitata e costosa.

Inoltre sono usati in motori a combustione che producono emissioni di anidride carbonica, mentre la decarbonizzazione è a monte, perché si usano scarti vegetali invece di estrarre idrocarburi.

Per il primo volo transatlantico è stato usato un Boeing 787 equipaggiato con motori Rolls-Royce alimentati esclusivamente con saf.

Nel dicembre scorso il governo britannico aveva annunciato che avrebbe stanziato fino a un milione di sterline a sostegno del progetto, realizzato dalla Virgin Atlantic in collaborazione con l’università di Sheffield, l’azienda aeronautica statunitense Boeing, il produttore di motori britannico Rolls-Royce e il gigante britannico dell’energia Bp.