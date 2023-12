Questi assalti mirano a “distogliere il più possibile l’attenzione” dei soldati ucraini, mentre le forze russe continuano parallelamente i loro tentativi di accerchiare Avdiïvka da sud e da nord. “È molto probabile che stiano aspettando condizioni meteorologiche più favorevoli per usare attrezzature militari in queste aree”, ha detto.

Secondo il sindaco Vitaly Barabach, negli ultimi due giorni gli assalti russi sono stati “molto più numerosi”, così come i bombardamenti con l’artiglieria. “La terza ondata di attacchi nemici differisce dalle due precedenti in quanto viene lanciata da due nuove direzioni”, ha spiegato il sindaco ucraino.

Secondo l’Institute for the study of war (Isw), un think tank con sede negli Stati Uniti che studia le immagini geolocalizzate che provengono dal fronte, le truppe russe hanno “fatto progressi” nella zona di Avdiïvka.

Il canale Telegram DeepState, vicino all’esercito ucraino, ha riferito di una situazione “tesa” sul fronte e di “successi parziali” dell’esercito russo vicino a Stepove, un villaggio situato a nordest di Avdiïvka. L’esercito ucraino, da parte sua, pretende di respingere gli attacchi russi e d’infliggere pesanti perdite al suo avversario.

Nel ventiduesimo mese dell’invasione russa dell’Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto all’esercito di “accelerare” la costruzione di strutture difensive sulla linea del fronte.