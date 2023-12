Laurence Tubiana, una delle negoziatrici dello storico accordo di Parigi del 2015, ha detto all’Afp che “al momento non è chiaro su cosa si troverà un accordo nella dichiarazione finale, perché tutte le opzioni sono sul tavolo”. Le trattative “sono difficili perché non riusciamo a vedere un punto di equilibrio”.

“Da un lato è normale in questa fase dei negoziati, ma il tema rischia di essere molto complicato, perché stiamo parlando dell’elefante nella stanza”, ha detto Tubiana in un’intervista a Dubai.

È “ormai inevitabile” che la soglia degli 1,5 gradi in più rispetto al periodo preindustriale venga superata “costantemente”, e c’è una possibilità su due che ciò succeda nei prossimi sette anni, secondo gli scienziati del Global carbon project.

Secondo uno studio dell’organizzazione, le emissioni di anidride carbonica dovute all’uso di carbone, gas e petrolio a livello mondiale dovrebbero infatti toccare un nuovo record nel 2023.

“Nonostante le loro promesse, i governi non hanno fatto abbastanza per ridurre il riscaldamento e alcuni hanno preferito puntare su false soluzioni, come lo stoccaggio dell’anidride carbonica, per perpetuare la dipendenza del mondo dai combustibili fossili”, afferma Climate action tracker nella sua ultima valutazione.

Secondo questo studio, gli impegni climatici assunti dai paesi di tutto il mondo porteranno a un riscaldamento di 2,5 gradi centigradi entro la fine del secolo. Questa cifra riflette gli impegni formalizzati nei “contributi determinati a livello nazionale” (Ndc), i piani per la riduzione delle emissioni annunciati dai paesi firmatari degli accordi di Parigi per il periodo fino al 2030.