“Tre arresti sono stati effettuati in Danimarca e uno nei Paesi Bassi, ma ci sono altre persone coinvolte all’estero”, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli.

La polizia ha annunciato di aver rafforzato la sua presenza a Copenaghen, precisando che la capitale danese è “al sicuro”.

Le autorità non hanno chiarito quale fosse l’obiettivo dell’attacco terroristico.

“Sappiamo da anni che in Danimarca vivono persone che non ci amano, che sono contro la democrazia, la libertà e la nostra società in generale”, ha affermato la premier Mette Frederiksen.

Il Pet ha alzato il livello della minaccia terroristica a “critico” (quattro, in una scala da uno a cinque).

Di recente Danimarca e Svezia sono state contestate nei paesi arabi in seguito alle profanazioni del Corano avvenute sul loro territorio. In Iraq, per esempio, alla fine di luglio centinaia di sostenitori del leader religioso Moqtada al Sadr hanno cercato di fare irruzione nell’ambasciata danese.

Il parlamento danese ha poi approvato una legge che vieta, per motivi di sicurezza nazionale, le profanazioni del Corano sul suo territorio.