Il 13 dicembre la camera dei rappresentanti statunitense ha approvato l’apertura formale di un’inchiesta per la destituzione del presidente Joe Biden, legata alle attività all’estero del figlio Hunter. L’inchiesta è considerata dai democratici “senza fondamento e politicamente motivata”.

La procedura non ha praticamente alcuna possibilità di successo, ma potrebbe mettere in difficoltà la Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2024, alle quali Biden è candidato.

I repubblicani, che da gennaio hanno la maggioranza alla camera, accusano il presidente di aver usato la sua influenza, quando era il vicepresidente di Barack Obama, tra il 2009 e il 2017, per aiutare il suo figlio più giovane, un ex uomo d’affari di 53 anni, a concludere accordi di dubbia legalità in Ucraina e in Cina.