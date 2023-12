I cileni sono chiamati alle urne per decidere se approvare una nuova costituzione, d’ispirazione conservatrice, in sostituzione del testo in vigore dal tempo della dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990).

Il presidente cileno di sinistra Gabriel Boric ha dichiarato a novembre che questo referendum sarebbe stato l’ultimo tentativo di riformare la costituzione. Nel settembre 2022, una prima proposta elaborata da un’assemblea costituente prevalentemente di sinistra e sostenuta da Boric, è stata bocciata alle urne. Si trattava di stabilire nuovi diritti sociali, in termini di istruzione, salute o alloggio, riconoscere i diritti dei popoli nativi e persino il diritto all’aborto.

I sondaggi, vietati per due settimane, prevedono un’ampia maggioranza di no per il nuovo testo, nonostante un alto numero di indecisi. La revisione della costituzione dell’era Pinochet, considerata nonostante diverse riforme come un freno a qualsiasi riforma sociale fondamentale, è stata adottata per andare incontro alle richieste del movimento sociale del 2019 contro le disuguaglianze.

Tuttavia, il testo che sarà sottoposto agli elettori domenica è stato paradossalmente scritto da coloro che difendono l’eredità di Pinochet, dopo la vittoria della destra ultraconservatrice nello scrutinio di maggio per eleggere i membri che formeranno il Consiglio costituzionale incaricato di elaborare una nuova riforma costituzionale.

Di conseguenza, il progetto di costituzione mantiene un carattere conservatore e “si colloca tra la costituzione del 1980 e una più a destra di quella del 1980”, spiega all’Afp Claudia Heiss, politologa dell’università del Cile.

La nuova carta, però, prevede alcune novità sull’aborto, sull’istruzione, sulla sicurezza pubblica, sul sistema politico e sull’imposta sulla proprietà, la proposta più criticata perché favorirebbe i più ricchi.