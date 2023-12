Il 17 dicembre, per la seconda volta in poco più di un anno, gli elettori cileni hanno respinto un progetto di nuova costituzione. Resta quindi in vigore il testo attuale, che risale all’epoca della dittatura di Augusto Pinochet.

Il no ha prevalso nel referendum con il 55,75 per cento dei voti, contro il 44,25 per cento del sì, secondo i risultati ufficiali pubblicati dal Servizio elettorale (Servel) con il 99 per cento delle schede scrutinate.

Più di quindici milioni di elettori erano chiamati a esprimersi a favore o contro la nuova costituzione, che aveva una chiara ispirazione conservatrice.