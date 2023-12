I medici in formazione (junior doctors) hanno cominciato il 20 dicembre uno sciopero di nove giorni in Inghilterra, diviso in due fasi, per chiedere aumenti salariali che, secondo loro, contribuirebbero a risolvere il problema delle carenze di organico.

Lo sciopero, che segue una serie di agitazioni negli ultimi mesi e il fallimento dei negoziati con il governo, arriva in un momento in cui il National health service (Nhs, il servizio sanitario britannico) sta cercando di ridurre le enormi liste d’attesa dei pazienti.

Intervistato dall’Afp durante un picchetto, Sumi Manirajan, un medico di 29 anni iscritto al sindacato Bma (British medical association), ha raccontato che molti suoi colleghi hanno lasciato il paese per andare a lavorare in Australia o in Nuova Zelanda.

“Gli stipendi sono bassi, le condizioni di lavoro sono pessime e siamo troppo pochi”, ha affermato, aggiungendo che mancano cinquantamila medici per arrivare ai livelli degli altri paesi europei.

“È in corso una vera fuga di cervelli”, ha dichiarato lo psichiatra Joseph Kendall. “Sembra quasi che il nostro contratto sociale sia stato strappato”.

“I medici devono essere pagati di più”, ha sottolineato l’otorinolaringoiatra Lili Hwong.

Secondo il governo, un medico in formazione guadagna circa 32mila sterline (37mila euro) nel primo anno di attività.