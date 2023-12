Il 20 dicembre i ventisette hanno raggiunto un accordo sul nuovo patto di stabilità dell’Unione europea, che modifica le regole di bilancio europee per garantire il risanamento delle finanze pubbliche senza compromettere gli investimenti.

“I ministri delle finanze dei ventisette hanno approvato un nuovo quadro economico che garantisce la stabilità e la crescita”, ha annunciato sul social network X la presidenza spagnola del consiglio dell’Unione europea.

La riforma aggiorna il vecchio patto di stabilità, introdotto alla fine degli anni novanta per limitare il deficit dei paesi membri al 3 per cento del pil e il debito pubblico al 60 per cento.

Senza eliminare queste soglie, il nuovo testo rende più flessibili e realistiche le misure di risanamento richieste in caso di sforamento. Considerato troppo rigido, l’attuale patto di stabilità non è mai stato applicato fino in fondo.