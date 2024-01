Il leader del partito di opposizione sudcoreano Lee Jae-myung è stato accoltellato il 2 gennaio mentre parlava con i giornalisti nella città portuale di Busan.

Lee si trovava in mezzo a una folla di giornalisti dopo aver visitato il sito dove sarà costruito un nuovo aeroporto quando un uomo l’ha colpito al collo, come mostrano i filmati trasmessi dalla tv sudcoreana.

Lee Jae-myung, 59 anni, è caduto a terra mentre le persone sono accorse. Stava “camminando verso la sua auto mentre parlava con i giornalisti quando l’aggressore gli ha chiesto un autografo e poi l’ha colpito al collo con quello che sembrava un coltello”, ha raccontato un testimone all’emittente locale Ytn. Lee è stato trasportato su un’ambulanza.

L’agenzia di stampa Yonhap ha detto che quando è stato portato in ospedale era ferito ma cosciente. Le riprese televisive hanno mostrato gli agenti di polizia in una colluttazione con l’aggressore, che indossava un cappello con il nome di Lee. L’agenzia Yonhap ha dichiarato che l’aggressore è stato arrestato.

Lee, leader del Partito democratico, alle elezioni presidenziali del 2022 aveva perso contro il conservatore Yoon Suk-yeol. Yoon ha espresso “profonda preoccupazione per la salute di Lee Jae-myung quando ha saputo dell’attacco”, ha dichiarato la sua portavoce Kim Soo-kyung.

Lee è emerso in politica in parte facendo leva sul suo passato di bambino operaio, vittima di un incidente sul lavoro quando era ancora minorenne. Stando a sondaggi recenti Lee rimane un candidato forte alla presidenza. Ma la sua candidatura è stata oscurata da una serie di scandali.

A settembre Lee, in attesa di essere processato per corruzione, ha evitato l’arresto quando un tribunale ha respinto la richiesta dell’accusa di incarcerarlo. Deve ancora affrontare un processo per corruzione in relazione a un’azienda che avrebbe trasferito illecitamente otto milioni di dollari alla Corea del Nord.

Lee è anche accusato di aver causato una perdita di venti miliardi di won (15 milioni di dollari) a una società di proprietà della città di Seongnam, durante il suo mandato di sindaco.