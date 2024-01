Due regioni russe, al confine con l’Ucraina, e la Crimea sono state prese di mira da attacchi ucraini avvenuti durante la notte e nella mattina del 3 gennaio. Lo hanno dichiarato le autorità russe, il giorno dopo un massiccio bombardamento contro la capitale ucraina da parte di Mosca.

I funzionari russi hanno riferito di danni limitati, assicurando che tutti i missili ucraini sono stati abbattuti. Come era già avvenuto il 2 gennaio, anche la città di Belgorod e la regione omonima sono state attaccate durante la notte. Secondo il ministero della difesa russo, sei missili sono stati abbattuti dalla difesa antiaerea.

Secondo il governatore della regione Vjačeslav Gladkov non sono state registrate vittime. Il giorno prima, in una serie di attacchi, una persona era stata uccisa e undici ferite, tre delle quali erano state ricoverate in ospedale, ha riassunto su Telegram.

Più a nord, la regione di Kursk, anch’essa al confine con l’Ucraina, è stata presa di mira da “un attacco aereo”, ha detto su Telegram il governatore regionale Roman Starovojt. Secondo la stessa fonte, sono state colpite le infrastrutture elettriche e le condutture dell’acqua, privando le case di diversi villaggi di corrente e riscaldamento.

Infine, un missile è stato abbattuto al largo di Sebastopoli, ha riferito il sindaco di questa città della Crimea, la penisola annessa alla Russia nel 2014. Gli obiettivi militari nelle regioni russe al confine con l’Ucraina e la Crimea sono regolarmente bersaglio di attacchi dell’esercito ucraino.

Il 2 gennaio l’esercito russo ha lanciato 99 missili su Kiev, nei dintorni della capitale e su Charkiv, uccidendo cinque persone. Subito dopo sono cominciati gli attacchi ucraini sulla città russa di Belgorod.

Alla fine della scorsa settimana, un massiccio bombardamento russo sulla capitale ucraina aveva già provocato la morte di trenta persone. La risposta ucraina contro Belgorod aveva provocato venticinque morti, un bilancio senza precedenti sul territorio russo dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, avvenuta due anni fa.