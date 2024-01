Lo studio solleva interrogativi sulle potenziali conseguenze per la salute.

Usando una tecnica innovativa, che prevede l’uso del laser, gli scienziati hanno rilevato una media di 240mila frammenti di plastica per litro d’acqua.

L’acqua in bottiglia contiene quantità fino a cento volte superiori di particelle di plastica di quanto si pensasse, secondo uno studio pubblicato l’8 gennaio sulla rivista statunitense Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

“Se le persone sono preoccupate per la presenza di nanoplastiche nell’acqua in bottiglia, è ragionevole considerare alternative come l’acqua di rubinetto”, ha dichiarato all’Afp Beizhan Yan, coautore dello studio.

“Ma non raccomandiamo di non bere acqua in bottiglia quando necessario, perché il rischio di disidratazione potrebbe essere maggiore di quello dell’esposizione alle nanoplastiche”.

Le nanoplastiche, presenti in tutto il pianeta, sono finite al centro dell’attenzione negli ultimi anni.

Mentre le microplastiche hanno dimensioni inferiori a cinquemila micrometri, le nanoplastiche hanno dimensioni inferiori a un micrometro.

Sono così piccole che possono entrare nel flusso sanguigno e perfino negli organi, compresi il cervello e il cuore.

Le ricerche sulle loro conseguenze per gli ecosistemi e la salute umana sono ancora limitate, ma alcuni studi hanno già evidenziato effetti dannosi, per esempio sul sistema riproduttivo.