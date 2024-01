“I gruppi criminali non ci fermeranno”, ha dichiarato la procuratrice generale Diana Salazar in un video pubblicato sul social network X.

Per ristabilire l’ordine il presidente Daniel Noboa ha proclamato l’8 gennaio lo stato d’emergenza per sessanta giorni e un coprifuoco notturno tra le 23 e le 5.

Circa venti gruppi criminali sono attualmente attivi in Ecuador, paese che negli ultimi anni è diventato un importante centro logistico per le spedizioni di cocaina, prodotta in Perù e in Colombia, verso gli Stati Uniti e l’Europa. Tra il 2018 e il 2023 gli omicidi sono aumentati di quasi l’800 per cento, passando da sei a quarantasei ogni centomila abitanti.

Nelle prigioni sono frequenti gli scontri tra bande rivali. Dal febbraio 2021 quasi cinquecento detenuti sono rimasti uccisi nelle violenze.

Nell’agosto scorso uno dei principali candidati alle elezioni presidenziali, Fernando Villavicencio, era stato assassinato a Quito dopo essere stato minacciato dal leader dei Choneros.