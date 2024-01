“La Db continua a rifiutare il confronto con i lavoratori”, ha affermato il sindacato in un comunicato. L’azienda ha reagito accusando il sindacato di “agire in modo irresponsabile”.

In particolare le interruzioni del trasporto merci hanno un costo elevato per l’economia tedesca, già in difficoltà.

I lavoratori delle ferrovie tedesche avevano già scioperato alla fine del 2023 e per tre giorni di fila all’inizio di gennaio, paralizzando il traffico ferroviario in tutto il paese.

L’azienda, che aveva già proposto aumenti salariali dell’11 per cento e un bonus per l’inflazione, ha presentato la settimana scorsa una nuova offerta che prevede una riduzione dell’orario di lavoro a trentasette ore settimanali a partire dal 2026.

In Germania nell’ultimo anno si sono moltiplicati gli scioperi in vari settori, in un momento in cui l’inflazione sta erodendo il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti. Le tensioni sociali stanno mettendo in difficoltà il governo di coalizione guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz, che è sempre più impopolare.

Nel 2023 la Db era entrata in conflitto con il sindacato Evg, che rappresenta gli altri lavoratori del settore ferroviario (circa 180mila persone). Alla fine di agosto è stato raggiunto un accordo.