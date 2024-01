Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato il 24 gennaio che, come aveva promesso in campagna elettorale, è pronto a presentare in parlamento un progetto di legge per liberalizzare l’aborto. Attualmente la legge polacca sull’interruzione volontaria di gravidanza è tra le più restrittive d’Europa.

In mattinata il governo polacco aveva già approvato un progetto di legge che prevede l’accesso libero alla pillola del giorno dopo.

Sia l’aborto sia la pillola del giorno dopo erano stati strettamente limitati dal precedente governo nazionalista e populista.

Coalizione civica (Ko), l’alleanza centrista guidata da Tusk, “presenterà nelle prossime ore un testo che autorizza l’aborto fino alla dodicesima settimana di gravidanza”, ha affermato Tusk nel corso di una conferenza stampa.