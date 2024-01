La corte non ha però chiesto a Israele di mettere fine alla sua offensiva.

“Israele deve anche adottare misure urgenti per garantire la consegna degli aiuti umanitari agli abitanti della Striscia di Gaza”, ha aggiunto.

“Israele deve fare tutto ciò che è in suo potere per impedire atti che rientrino nel campo d’applicazione della Convenzione sul genocidio e per prevenire e punire l’istigazione diretta e pubblica a commettere un genocidio”, ha affermato la Cig.

Il 26 gennaio la Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aja ha chiesto a Israele di fare tutto il possibile per “prevenire possibili atti genocidari” nella Striscia di Gaza e di consentire l’accesso agli aiuti umanitari. La storica sentenza è stata accolta con favore dal Sudafrica, che aveva presentato il ricorso.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

In questa fase i giudici non erano chiamati a stabilire se Israele stesse effettivamente commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza. Dovevano solo pronunciarsi sul ricorso d’urgenza in attesa di occuparsi del merito della questione, una cosa che potrebbe richiedere anni.

Le sentenze della Cig sono definitive e giuridicamente vincolanti, ma la corte non ha i mezzi per farle rispettare. Per esempio, nella primavera scorsa ha ordinato alla Russia di sospendere l’invasione dell’Ucraina.

Il Sudafrica ha reagito salutando “una vittoria per il diritto internazionale e un passo importante nella ricerca della giustizia per il popolo palestinese”.

“La corte ha stabilito che le azioni d’Israele nella Striscia di Gaza sono plausibilmente genocidarie”, ha affermato il ministero degli esteri sudafricano.

Il Sudafrica ha potuto denunciare Israele perché entrambi i paesi hanno ratificato la Convenzione sul genocidio, firmata nel 1948 sulla scia dell’Olocausto.