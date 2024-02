La polizia federale ha affermato in un comunicato di aver condotto una vasta operazione, con trentatré perquisizioni e quattro mandati d’arresto, nell’ambito di un’inchiesta su “un’organizzazione criminale che ha condotto un tentativo di colpo di stato per permettere a Bolsonaro di restare al potere”.

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato coinvolto l’8 febbraio in un’operazione della polizia legata a un’inchiesta per “tentativo di colpo di stato”, culminato nella rivolta di Brasília dell’8 gennaio 2023, e deve consegnare il suo passaporto.

Dichiarato ineleggibile per otto anni per aver diffuso false informazioni sul sistema di voto elettronico, Bolsonaro è stato coinvolto in varie inchieste da quando non è più presidente, anche con accuse di corruzione.

“Ho lasciato il potere da più di un anno e continuano a perseguitarmi”, ha dichiarato l’8 febbraio Bolsonaro a un giornalista del quotidiano Folha de S.Paulo.

“Dimenticatevi di me, non sono io a guidare il paese”, ha aggiunto.

La settimana scorsa uno dei suoi figli è finito sotto inchiesta per un caso di spionaggio illegale durante la presidenza del padre.