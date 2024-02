L’ex primo ministro conservatore Alexander Stubb ha vinto le elezioni presidenziali finlandesi domenica contro il suo rivale Pekka Haavisto, in un’elezione segnata dalle tensioni con la vicina Russia da quando il paese ha aderito alla Nato.

Stubb ha ottenuto il 51,7 per cento dei voti, dopo lo spoglio del 98,3 per cento delle schede. Il 70,7 per cento dei circa 4,3 milioni di elettori è andato a votare in questo secondo turno.

“L’unica cosa a cui penso ora è la riconoscenza. Questa è una grande vittoria per la democrazia in Finlandia e sono estremamente orgoglioso di tutti i finlandesi che hanno votato”, ha commentato Stubb.