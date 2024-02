Il calciatore brasiliano Dani Alves, ex stella del Barcellona, è stato condannato il 22 febbraio da un tribunale del capoluogo catalano a quattro anni e mezzo di prigione per aver stuprato una giovane donna in una discoteca nel dicembre 2022.

“La vittima non era consenziente e ci sono elementi che permettono di considerare dimostrato lo stupro”, si legge nella sentenza del tribunale.

L’accusa aveva chiesto una condanna a nove anni di prigione.

Alves, che è detenuto da più di un anno e potrà fare ricorso in appello, è stato anche condannato a pagare 150mila euro di risarcimento, a cinque anni di libertà vigilata una volta scontata la pena e a stare lontano dalla vittima per nove anni e mezzo.

“Il tribunale considera provato il fatto che l’imputato abbia afferrato bruscamente la denunciante, l’abbia gettata in terra e l’abbia stuprata, nonostante lei gli avesse detto chiaramente di non volere un rapporto sessuale”, ha aggiunto il tribunale, che ha convocato Alves alle 10 per informarlo della sentenza.