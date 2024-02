Gli animali sono uccisi dai bracconieri per i loro corni, usati nella medicina tradizionale in Asia.

Quasi cinquecento rinoceronti sono stati uccisi dai bracconieri in Sudafrica nel 2023, l’11 per cento in più rispetto al 2022, ha affermato il 27 febbraio il ministero dell’ambiente.

Nel 2023 il numero dei rinoceronti uccisi nel parco Kruger si è ridotto del 37 per cento, ma i bracconieri si sono spostati altrove, in particolare nel parco di Hluhluwe-Imfolozi.

“L’anno scorso la polizia ha arrestato 49 bracconieri nel KwaZulu-Natal”, ha dichiarato Creecy. ” In tutto il paese sono state condannate 45 persone tra bracconieri e trafficanti di corni”.

Nel settembre scorso l’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) aveva affermato che, grazie agli sforzi per proteggere la specie, in Africa la popolazione dei rinoceronti è aumentata per la prima volta da dieci anni.

Secondo l’ong nel continente ci sono circa 23.300 esemplari. Rispetto all’anno precedente l’aumento è stato del 5,2 per cento.