“L’obesità si sta diffondendo più velocemente del previsto”, ha dichiarato Francesco Branca, direttore del dipartimento della nutrizione per la salute e lo sviluppo dell’Oms. Secondo Majid Ezzati dell’Imperial college di Londra, uno dei principali autori dello studio, il superamento della soglia del miliardo di persone obese era previsto per il 2030.

Tra il 1990 e il 2022 il tasso di obesità globale è quadruplicato tra i bambini e gli adolescenti e raddoppiato tra gli adulti, secondo un ampio studio pubblicato sulla rivista britannica The Lancet e realizzato in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Basandosi sui dati di circa 220 milioni di persone in più di 190 paesi, gli autori dello studio hanno stimato che nel 2022 nel mondo quasi 880 milioni di adulti (504 milioni di donne e 374 milioni di uomini) e quasi 160 milioni di bambini e adolescenti (94 milioni di maschi e 65 milioni di femmine) erano obesi.

Dal 1990 il tasso di obesità è quasi triplicato tra gli uomini (passando dal 4,8 per cento al 14 per cento) e più che raddoppiato tra le donne (passando dall’8,8 per cento al 18,5 per cento).

L’obesità è associata a una riduzione dell’aspettativa di vita e può causare una serie di effetti negativi sulla salute, tra cui malattie cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di cancro.