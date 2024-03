“Non potrò mai sottolineare abbastanza che squadra incredibile abbiamo messo insieme per questo film”, ha affermato Nolan, premiato come miglior regista.

“Nel bene e nel male viviamo nel mondo di Oppenheimer e della bomba atomica”, ha dichiarato l’attore irlandese. “Vorrei quindi dedicare il premio ai costruttori di pace in tutto il mondo”.

Il suo antagonista sullo schermo, Robert Downey Jr, ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista. Il film è stato poi premiato per il montaggio, la fotografia e la colonna sonora.

L’altra grande vincitrice della serata è stata Emma Stone, premiata come miglior attrice per Povere creature! di Yorgos Lanthimos, film dall’ambientazione retro-futuristica che ha vinto quattro statuette.

Stone, che aveva già vinto un Oscar come miglior attrice per La la land nel 2017, intepreta Bella Baxter, una donna suicida riportata in vita da uno scienziato che le impianta il cervello della bambina che portava in grembo.

“Questo ruolo è il regalo di una vita”, ha commentato l’attrice, ringraziando Lanthimos.