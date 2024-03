Il progetto di legge era stato presentato dalla Commissione europea nell’aprile 2021. Da allora la comparsa di ChatGpt, il chatbot della start-up statunitense OpenAi (in grado di generare testi, poesie e traduzioni in pochi secondi), aveva dato ulteriore rilevanza al tema, alimentando il dibattito su potenzialità e rischi dell’ia.

Testi, immagini e video generati dall’intelligenza artificiale (i cosiddetti deep fake) dovranno essere chiaramente identificati come tali.

Saranno vietati i sistemi di sorveglianza di massa usati in Cina, nonché quelli d’identificazione biometrica a distanza nei luoghi pubblici.

Su quest’ultimo punto, tuttavia, sono previste eccezioni per le forze dell’ordine, per esempio per la prevenzione di una minaccia terroristica e per la ricerca mirata delle vittime.

Il testo prevede un meccanismo di controllo e imposizione di sanzioni con la creazione di un ufficio europeo dell’ia presso la Commissione europea. L’ufficio potrà imporre multe comprese tra 7,5 e 35 milioni di euro, a seconda dell’entità della violazione e delle dimensioni dell’azienda.

I ventisette stati membri dovrebbero approvare il testo ad aprile, prima della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea tra maggio e giugno.