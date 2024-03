Il 13 marzo la camera dei rappresentanti ha approvato un progetto di legge che prevede, in nome della sicurezza nazionale, il divieto di accesso a TikTok negli Stati Uniti se il social network non romperà i legami con la casa madre ByteDance e, più in generale, con la Cina. Il testo passerà ora all’esame del senato, dove l’approvazione non è scontata.

Il 14 marzo Pechino ha definito il voto “contrario al principio di concorrenza” e ha fatto sapere che prenderà “tutte le misure necessarie”.

L’amministratore delegato di TikTok Shou Zi Chew ha invitato i 170 milioni di utenti negli Stati Uniti a reagire con forza. “Fate sentire la vostra voce”, ha affermato su TikTok e sul social network X dopo la votazione, che arriva a meno di otto mesi dalle elezioni presidenziali.

“Faremo tutto ciò che è in nostro potere, compreso l’esercizio dei nostri diritti legali, per proteggere questa grande piattaforma che abbiamo costruito insieme a voi”, ha aggiunto.

Secondo Shou, l’adozione della legge metterebbe a rischio “300mila posti di lavoro negli Stati Uniti” e priverebbe “le piccole aziende che dipendono da TikTok di miliardi di dollari di entrate”.