Vladimir Putin è stato confermato al Cremlino per un nuovo mandato di sei anni in seguito a elezioni presidenziali che si sono svolte in assenza dell’opposizione. Secondo i risultati quasi definitivi, Putin ha ottenuto più dell’87 per cento dei voti.

La sera del 17 marzo Putin, 71 anni, ha ringraziato gli elettori che hanno contribuito a un “consolidamento politico interno” a due anni dall’invasione dell’Ucraina.

Il presidente ha reso omaggio ai soldati che combattono in Ucraina, che “rischiano la vita per proteggere i territori che storicamente appartengono alla Russia”.

I tre giorni delle elezioni, dal 15 al 17 marzo, sono stati segnati da bombardamenti ucraini e da incursioni di combattenti filoucraini nelle regioni russe vicine al confine, oltre che da alcune iniziative di protesta ai seggi.