Più di cento persone sono state rapite in due attacchi condotti tra il 16 e il 18 marzo nello stato di Kaduna, nel centronord della Nigeria. L’ondata di rapimenti in corso nello stato e in altre parti del paese sta mettendo in difficoltà il presidente Bola Tinubu, che aveva promesso di riportare la sicurezza nel paese.

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo alcuni uomini armati hanno rapito 87 persone nella località di Kajuru Station, hanno affermato le autorità locali.

Harisu Dari, un funzionario locale, ha raccontato che i banditi sono arrivati intorno alle 22 e hanno cominciato a prelevare gli abitanti casa per casa.