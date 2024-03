Il ministro capo della regione di New Delhi, Arvind Kejriwal, uno dei leader dell’opposizione indiana, è stato arrestato il 21 marzo nell’ambito di un’inchiesta per corruzione che, secondo i suoi sostenitori, punta a estrometterlo dalle prossime elezioni legislative.

Il governo della regione di New Delhi è accusato di corruzione nell’assegnazione di licenze private per la vendita di alcolici.

Nel 2023 anche Rahul Gandhi, esponente del principale partito d’opposizione, l’Indian national congress (Inc), che ha dominato la politica indiana per decenni, era stato condannato per diffamazione in seguito a una denuncia presentata da un membro della formazione di Modi.

Gandhi era stato condannato a due anni di prigione, ma la sentenza era stata sospesa in appello.

Il 21 marzo l’Inc ha affermato di non avere fondi per la campagna elettorale a causa del congelamento dei suoi conti bancari a febbraio in seguito ad alcuni accertamenti fiscali.

L’Aap, l’Inc e altri partiti d’opposizione hanno formato un’alleanza in vista delle elezioni legislative, che si terranno tra aprile e giugno.