Israele ha annunciato che autorizzerà la consegna “temporanea” di aiuti nella Striscia di Gaza assediata, minacciata dalla carestia, attraverso il porto di Ashdod e il valico di Erez, il giorno dopo che il suo principale alleato, gli Stati Uniti, ha mandato a Tel Aviv un avvertimento senza precedenti.

L’annuncio arriva in un momento in cui la pressione internazionale sta aumentando sul governo israeliano, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha ventilato per la prima volta la possibilità di condizionare gli aiuti statunitensi a Israele a misure “tangibili” per affrontare il disastro umanitario a Gaza.

“Il gabinetto (di guerra) ha autorizzato il primo ministro, il ministro della difesa (Yoav Gallant) e il ministro (Benny) Gantz ad adottare misure immediate per aumentare gli aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu in un comunicato.

“Questo aumento degli aiuti eviterà una crisi umanitaria ed è necessario per garantire che i combattimenti continuino e per raggiungere gli obiettivi della guerra”, ha aggiunto.