Zuma sarà in lista per il nuovo partito radicale uMkhonto we Sizwe (Mk, “lancia della nazione” in lingua zulu), dopo aver lasciato l’African national congress (Anc), la formazione al potere dalla fine dell’apartheid.

L’Anc, coinvolta in una serie di scandali e sotto accusa per le gravi difficoltà economiche del paese, potrebbe perdere per la prima volta la maggioranza assoluta in parlamento.

Secondo i sondaggi, l’Anc è in testa con circa il 40 per cento delle intenzioni di voto, mentre la Democratic alliance (Da, il principale partito d’opposizione) è sopra il 30 per cento e l’Mk è sopra il 10 per cento.