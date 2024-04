La sera del 16 aprile migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione davanti al parlamento di Tbilisi, in Georgia, dopo l’approvazione in prima lettura di un controverso progetto di legge sugli “agenti stranieri”.

In caso di approvazione della legge, le organizzazioni che ricevono più del 20 per cento dei finanziamenti dall’estero saranno obbligate a registrarsi come “organizzazioni che perseguono gli interessi di una potenza straniera” per evitare forti multe.

Il governo sostiene che la legge aumenterà la “trasparenza”, ma i critici temono che possa essere usata per reprimere le ong e i mezzi d’informazione indipendenti.

L’Unione europea ha chiesto la cancellazione della legge, considerata incompatibile con le riforme che il paese deve attuare in vista dell’adesione.