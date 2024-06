Il 5 giugno il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto di vietare la pubblicità delle aziende del petrolio, del gas e del carbone responsabili della crisi climatica, aggiungendo che “gli esseri umani costituiscono una minaccia per la vita sulla Terra paragonabile al meteorite che ha causato l’estinzione dei dinosauri”.

“Per quanto riguarda il clima, non siamo i dinosauri ma il meteorite”, ha affermato Guterres in un discorso tenuto a New York in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. “Non siamo solo in pericolo, siamo il pericolo”.

Lo stesso giorno il Servizio europeo sul cambiamento climatico di Copernicus (C3s) ha annunciato che il mese di maggio 2024 è diventato il dodicesimo consecutivo a battere un record globale di caldo, nonostante l’indebolimento del fenomeno naturale del Niño.